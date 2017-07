SUSTO NO CENTRO POLÍTICO

MATO GROSSO MAIS

O secretário executivo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), André Babi, em entrevista ao Mato Grosso Mais, relatou o que teria acontecido no incêndio que atingiu a sala de atendimento ao Cidadão, ao lado do gabinete do secretário Carlos Fávaro, no início da tarde desta quarta-feira (26), em Cuiabá.

O incêndio teria começado em um ar condicionado por conta, supostamente, de um curto circuito e devido a quantidade de material de expediente no local produziu uma grande fumaça preta e tóxica.

Ele alegou que os danos materiais seriam pequenos e os servidores da pasta foram dispensados.

De acordo com a Sema, a ação rápida das equipes do Batalhão de Emergência Ambiental (BEA), que usou o extintor para controlar o incêndio, o fogo não se alastrou para outros departamentos.

Ainda segundo a Secretaria, análise preliminar do Corpo de Bombeiros aponta que o fogo iniciou no ar-condicionado da sala por volta de 12h.

A suspeita é que foi devido um curto circuito no sistema elétrico do equipamento.

Equipe da Delegacia de Meio Ambiente (Dema) e da Politec farão perícia para identificar as causas do incêndio. Os servidores da secretaria foram dispensados.