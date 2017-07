SES define Modelo de capacitação para hospitais regionais

SAÚDE

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) já definiu o conteúdo que fará parte da capacitação a ser ministrada para os novos contratados que preencherão as vagas existentes nos hospitais regionais de Sorriso, Alta Floresta, Colíder e o Metropolitano de Várzea Grande.

Nesta semana, com o apoio do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), servidores da SES montaram um modelo de capacitação pela qual passarão os novos funcionários.

De acordo com o Decreto 1.073 de 28 de junho, que declarou situação de emergência nos quatro hospitais pelo prazo de 180 dias.

O decreto autoriza a realização de novas contratações para que seja possível a transição da ocupação dos hospitais para a gestão direta do Estado e para que haja a continuidade dos serviços.

Os contratados irão ocupar as vagas existentes nos hospitais, já que durante a ocupação temporária muitos funcionários, principalmente profissionais enfermeiros e técnicos de enfermagem, deixaram as unidades e as vagas não foram repostas, porque naquele período não era permitido fazer contratações.

Sob a coordenação do técnico do Conass, Haroldo Pontes, os servidores da SES se reuniram na Escola Pública de Saúde e trabalharam na construção desse modelo de capacitação. “É uma capacitação enxuta que vai dos aspectos mais gerais aos mais específicos. Iniciamos com o SUS [Sistema Único de Saúde], seu contexto, sua história, as leis orgânicas da saúde, o papel do SUS. Tratamos também do planejamento, do Plano Estadual de Saúde, e também da política hospitalar, dos processos de trabalho dentro do hospital, entre outros assuntos”, explicou Haroldo Pontes.

A capacitação durou dois dias (dias 24 e 25.07) e teve a participação de servidores do Hospital Regional de Sorriso; do Hospital Metropolitano de Várzea Grande; da Escola de Saúde Pública de Mato Grosso, de técnicos da SES e da Superintendência de Gestão de Pessoas; e do Escritório Regional de Saúde da Baixada Cuiabana. Estes servidores passarão a partir de agora a atuar como multiplicadores na capacitação. “Temos agora um modelo de capacitação que será inicialmente utilizado para estes novos trabalhadores desses quatro hospitais”, disse Pontes.

Programa de apoio do Conass

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) vem desenvolvendo um conjunto de programas de apoio às Secretarias Estaduais de Saúde.

Um dos programas é o de Reestruturação Gerencial, que vem sendo trabalhado com gestores da SES de Mato Grosso.

Nas oficinas ministradas por técnicos do Conass no final de junho e na segunda semana de julho foram levantados os principais problemas nos processos de planejamento estratégico nas áreas de Administração Pública, Planejamento do SUS, Execução Orçamentária e Financeira, e Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, esta sob a responsabilidade do técnico Haroldo Pontes, e que teve continuidade esta semana com a formatação de um modelo de seleção e capacitação.

“Isso serve como uma semente, como embrião, para ser usado daqui para frente com todas as pessoas que forem contratadas, selecionadas, seja qual for a forma de entrada na Secretaria, para serem capacitadas com esse modelo”, disse o técnico do Conass.

Sobre o programa de apoio à SES, Pontes explicou que a partir dos principais problemas levantados nas oficinas realizadas foi construída uma matriz, com a identificação dos problemas nas áreas, especificação das ações necessárias para sanar o problema, indicação dos responsáveis pelas ações e o tempo necessário para que possam ocorrer.

“Vamos continuar acompanhando a discussão de todos os problemas e quando o trabalho ficar pronto, provavelmente em setembro, vamos entregá-lo para o secretário Luiz Soares elencando as principais ações definidas para cada uma das situações”, explicou. Além dos temas já trabalhados, os grupos participantes já definiram como prioridade a atualização da Política Estadual de Educação Permanente, o fortalecimento da Escola de Saúde Pública e ainda trabalhar o dimensionamento da força de trabalho da SES.