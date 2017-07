DHPP ouve primeiro suspeito por envolvimento em morte de travesti em VG

SUSPEITO LIBERADO

DA REDAÇÃO

O primeiro suspeito envolvendo o caso da travesti N.P., 22 anos, atropelada no último domingo (23), em Várzea Grande, foi ouvido e liberado nesta quarta-feira (26), pois não foi possível constatar a vinculação do mesmo com o crime.

Duas colegas da vítima, que permaneceram no local após o atropelamento, avistaram o suposto veículo envolvido no crime entrando em uma oficina mecânica na região minutos depois do atropelamento.

Uma delas memorizou a placa do veículo e procurou a Delegacia de Delitos de Trânsito (Deletran) onde foi registrado um boletim de ocorrência, porém, a placa não coincidia com o veículo envolvido no crime.

Em buscas e investigações rápidas foi constatada a inversão de letras na placa informada pela testemunha.

Os policiais iniciaram um processo rápido de buscas com inversões alfabéticas, porém, mantendo a numeração.

Com base nas imagens do modelo e cor do veículo das imagens fornecidas pelo motel foi possível chegar ao primeiro suspeito.

O crime está caracterizado como homicídio doloso e a polícia continua com as investigações.

Até o momento não há mandados de prisão nem flagrante direcionado a nenhum suspeito que se relacione ao caso.