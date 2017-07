Engenheiro da Secretaria de Infraestrutura morre em acidente em MT; Governo lamenta

LUTO NA SINFRA

DA REDAÇÃO

O governador de Mato Grosso, Pedro Taques (PSDB), e o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo Duarte, lamentam profundamente a morte do servidor público e engenheiro civil Adelcio Batista Queiroz, de 67 anos, que atuou por mais de 39 anos na Sinfra.

Adelcio Queiroz morreu nesta quinta-feira (27.07) após sofrer um acidente na rodovia federal BR-158, a aproximadamente 15 km da cidade de Nova Xavantina (600 km a leste de Cuiabá). Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, encaminhado ao Pronto Socorro Municipal, mas não resistiu aos ferimentos.

O Governo do Estado de Mato Grosso tem prestado todo o apoio à família. Adelcio Queiroz era um dos mais experientes engenheiros de Mato Grosso.

Ele ocupou diversos cargos de relevância ao longo da sua carreira. Foi superintendente, coordenador e chefe de regionais no interior do Estado.

Em 4 de abril de 1990, Adelcio Queiroz chegou a ser nomeado Diretor Geral do Departamento de Estradas e Rodagens (Dermat).

Diante do acontecido, o governador Pedro Taques decidiu cancelar o evento de inauguração do trevo de acesso para a comunidade de Pontal do Verde, localizada na rodovia MT-242, em Sorriso (398 km ao norte de Cuiabá), que estava previsto para ocorrer na tarde desta quinta. O expediente da Sinfra foi suspenso nesta quinta e sexta-feira (28.07).

“Excelente profissional. Adelcio foi um grande parceiro. Sempre com disposição para trabalhar. Comprometido com Mato Grosso. É uma grande perda para o Estado. Toda a nossa solidariedade para família”, afirmou o secretário da Sinfra, Marcelo Duarte. Nascido em 23 de maio de 1950, o engenheiro civil Adelcio Queiroz deixa mulher, três filhos e pai.