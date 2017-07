Ex-marido tenta matar mulher mas cachorro o ataca e impede crime

CÃO HERÓI

DA REDAÇÃO

G. da S.A., 40 anos, foi preso na noite desta quarta-feira (26), acusado de ameaças contra ex-companheira, em Rondonópolis (212 km ao Sul).

De a acordo com a Delegacia da Mulher, o acusado tentou matar a ex-mulher com um canivete, na porta de casa, no sábado passado (22).

A vítima foi socorrida por um homem que passou bem na hora no local.

Na manhã desta quarta-feira (26), o homem invadiu uma residência, local onde a vítima trabalha, e com uma faca, tentou mata-la novamente.

Ele foi impedido pelo cachorro da casa, que o atacou e fez com fugisse do local.

O suspeito foi localizado em uma borracharia no bairro Vila Mineira.

Na Delegacia, enquanto a vítima fazia o boletim de ocorrência, o ex-marido ligou e novamente a ameaçou de morte, dizendo que iria matá-la naquele dia e “que ela iria ficar com ele nem que seja no inferno”.

A vítima contou que o suspeito, além das ameaças contra ela e sua família, ainda disse que iria atear fogo contra sua casa. Eles estavam separados há 4 meses.

Quando localizado, o suspeito fazia uso de entorpecentes.

No local os policiais apreenderam um simulacro de faca, que foi reconhecida pela vítima como sendo a arma usada pela manhã, quando tentou contra sua vida, na casa da patroa.

O acusado foi autuado em flagrante por ameaças e tentativa de homicídio.