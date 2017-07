Ex-secretário e empresário de Factoring serão ouvidos na Justiça

SODOMA III

MATO GROSSO MAIS

O ex-secretário de Planejamento do Governo Silval Barbosa (PMDB), Arnaldo Alves, e o empresário de factoring, Valdir Piran, serão ouvidos em audiência de instrução e julgamento decorrente da ação penal da Operação Sodoma III, deflagrada pela Delegacia Fazendária (Defaz) pela juíza da 7ª Vara Criminal, Selma Rosane Arruda, a partir das 13h30.

A terceira fase da Operação Sodoma investigou uma suposta fraude na compra de um imóvel pelo Estado, denominada Jardim Liberdade, em Cuiabá, durante a gestão do então governador Silval Barbosa (PMDB), no valor de R$ 31 milhões, aonde teriam sido desviados em torno de R$ 15 milhões para a organização criminosa liderada pelo ex-chefe do executivo.

De acordo com o depoimento prestado pelo ex-secretário da Casa Civil, Pedro Nadaf, no dia 4 de julho deste ano, a empresa, dona da área vendida ao Estado, sabia que teria de devolver 50% do valor da compra, ou seja, R$ 15.857.000,00 retornaram via empresa SF Assessoria e Organização de Eventos, de propriedade de Filinto Muller em prol do grupo criminoso.

O ex-secretário disse que R$ 10 milhões foram levados para Silval Barbosa (PMDB) para pagar Valdir Piran, já que o ex-governador tinha uma dívida de campanha com o empresário.

Os outros R$ 4,3 milhões foram distribuídos entre os integrantes da quadrilha. Nadaf disse que ficou com R$ 500 mil desse valor.

Pedro Nadaf disse que ficava com o dinheiro de todos os ilícitos praticados pela organização criminosa e que fazia o pagamento a pedidos de Silval Barbosa e a distribuição da propina para os membros do grupo.

Como o dinheiro vinha de várias frentes da organização, Nadaf não soube explicar com que dinheiro fazia determinado pagamento ou a distribuição da propina.

Ele revelou que era uma espécie de coordenador do grupo, tendo acima o ex-governador Silval Barbosa (PMDB), supostamente acusado pelo Ministério Público como líder da organização.