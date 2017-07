Justiça acata denúncia e ex-presidente da AACC e familiares terão que devolver R$ 2 milhões

A GRANDE FAMÍLIA

DA REDAÇÃO

A Justiça acatou pedido do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em ação penal proposta pela 24ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá Especializada na Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária e determinou o sequestro dos bens e bloqueio das contas bancárias até o valor de R$ 2 milhões da ex-presidente da Associação de Amigos da Criança com Câncer, T. A. da C. e de outras três pessoas envolvidas em suposto esquema.

Estão entre os denunciados o marido da ex-presidente da AACC, W. C. B. de J. e a mãe dela, E. G. de A. C. .

Foi também denunciado o contador L. G. M. C.

Os quatro responderão ainda pelos crimes de peculato, falsidade de documento, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

De acordo com a denúncia, ao longo do tempo em que ocupou o cargo de presidente da AACC/MT, a ex-presidente desviou dinheiro da Associação contando com a participação de seus familiares e do contador.

No período, foram realizadas diversas transferências bancárias efetuadas eletronicamente pela então presidente, que retirava dinheiro das contas da Associação e destinava os recursos para suas contas pessoais e de seus comparsas, bem como por intermédio de pagamentos, saques e compensações indevidas, sendo muitas dessas operações justificadas com documentos como extratos bancários, comprovantes e documentos de compensação falsificados ou inválidos.

Segundo o promotor de Justiça, Sérgio Silva da Costa, “a associação criminosa identificou na atribuição de administrar a AACC uma fonte de receita espúria ao forjar contratações de serviços e transferir montantes absurdos da entidade para suas contas particulares, dinheiro esse que seria destinado ao auxílio de crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer, bem como aos seus acompanhantes por meio do custeio de hospedagem, alimentação, transporte para hospitais, laboratórios, aeroporto, auxilio a exames e medicamentos assim como suporte psicossocial e lúdico pedagógico”.

O promotor explica que a AACC existe há 18 anos, nos últimos 10 anos, atendeu a 27,669 pessoas doentes, atualmente 415 crianças e adolescentes com câncer de todo Estado se utilizam do local para terem a chance de fazer o tratamento com mais dignidade.

“Durante as investigações concluímos que o prejuízo da Associação foi de origem financeira e moral, pois, além do capital desviado grande parte dos doadores deixaram de contribuir, gerando perda de receita no valor de aproximadamente R$ 2,330 milhões nos anos de 2016 e 2017 com afetação imediata aos atendimentos prestados e recusa de 28 novos pacientes e familiares. É importante que a população tenha consciência e esclarecimento que o duro golpe sofrido pela Associação foi praticado por apenas quatro pessoas e não por toda a diretoria. O trabalho realizado naquele local é digno, respeitável e tem salvo muitas vidas”,concluiu o representante do MPE.

PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA

Com o oferecimento da denúncia, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva da ex-presidente e do marido Cesar fundamentado nos arts. 311 e 312 do CPP, cujo pleito foi indeferido pela juíza da 7ª Vara Criminal. Contra essa decisão, o Ministério Público apresentou recurso ao TJMT.