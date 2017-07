PM faz operação no Jardim Tropical; moradores reclamam de onda de violência; vídeo

VIOLÊNCIA URBANA

MATO GROSSO MAIS

O 1º Batalhão de Polícia Militar montou a operação saturação no Jardim Tropical, em Cuiabá, após a onda de violência que atingiu o bairro nos últimos dias.

Nesta quinta-feira (27), várias viaturas foram vistas no entorno do bairro levando sensação de segurança aos moradores, intensificando o policiamento na região.

Na noite de ontem, os moradores revelaram o medo de estarem convivendo com a violência.

Eles argumentaram que estavam se sentindo desprestigiados pela falta de segurança na região.

Em entrevista gravada com o SBT Comunidade, os moradores reclamaram da ausência da Polícia Militar no bairro.

Nesta quarta-feira (26), o dentista João Bosco de Freitas, 62 anos, foi morto com dois tiros durante uma tentativa de assalto no Jardim Tropical.

As informações são de que a vítima teria reagido ao assalto praticado por dois homens jovens, que tentaram levar o corola do dentista.

Ele ainda chegou a ser encaminhado ao pronto-socorro de Cuiabá, mas não resistiu aos ferimentos.

No local, populares exaltados pediam providências imediatas das forças de segurança.

Na manhã desta quinta-feira (27), a Polícia Judiciária Civil prendeu um dos autores da morte do assassinato.

A prisão foi efetuada pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (Derrfva), na capital.

Nas diligências, os policiais identificaram o veículo Celta branco, usado no latrocínio.

Seguindo o rastro do carro, os policiais entraram em contato com o proprietário que consta no documento do carro, que informou ter vendido há dois meses o veículo na região conhecida por Pedra, no Porto.

No local, o corretor repassou o nome para quem havia comercializado o carro, A. F. A., que trabalha em uma empresa, na Avenida Tenente Coronel Duarte, na Prainha.

O suspeito alegou aos policiais que na manhã de ontem foi abordado por dois homens que o levaram até o local do crime.

Questionado a razão de não ter acionado a Polícia, disse que não tinham levado nada dele.

No entanto, sua mãe contou aos policiais que o filho chegou em casa muito nervoso, porém, não informou o motivo.

O suspeito está na Delegacia e passará por interrogatório para identificação dos comparsas.

O veículo também foi apreendido e passará por perícia.

Na última sexta-feira (21), um casal de advogados ficou por quase dez horas refém durante um assalto também no bairro.