Polícia Civil prende grupo acusado de tráfico de drogas e roubo de veículo

Na investigação do roubo de um veículo Voyage levou a prisão de cinco pessoas maiores e apreensão de dois adolescentes, o flagrante foi efetuado no bairro 1º de Março, no começo da noite de quarta-feira (26),

Os suspeitos são envolvidos em tráfico de drogas e subtração de veículos na Grande Cuiabá.

Estão presos: W. F.C., de 19 anos, L.B.R., de 32 anos, D.A.L., de 21 anos, D.M.S.S., de 24 anos, A.S.L., de 38 anos, e apreensão dos menores A. B.R.L, de 17 anos, e C.R.S., de 17 anos.

Em buscas foram encontradas um revólver, usado no roubo ocorrido no dia 21 de julho.

Os policiais chegaram até a casa, local onde encontraram R$ 5.066 em espécie, R$ 2.850, em cheque, 86 invólucros de maconha, mais 1 barra média, 8 celulares, dois rádios comunicadores e documentos.

Uma porção de maconha foi encontrada dentro do congelador da geladeira e pequenas porções em cima, já embaladas.

No quarto do casal A. e L., dentro do guarda-roupa foram encontrados o envelope com o dinheiro e no quarto do menor A.B. localizado os dois rádios.

Mas foi no terreno, que a maior parte da droga, em uma sacola com várias porções, foi apreendida.

Levantamentos dos policiais apontam que o veículo foi roubado pelo casal de menores, o rapaz, A.B.R.L, de 17 anos, e a menina C.R.S., de 17 anos, na companhia de D. A.L, 21 anos.

Na tarde de quarta-feira, os dois suspeitos D. e a garota de 17 anos, interessados em saber das investigações do roubo do veículo, foram até a Delegacia.

Para o azar deles, a vítima proprietária do automóvel, estava na mesma hora na unidade policial e reconheceu os dois na saída da Delegacia, informando aos policiais que realizaram a detenção do casal, desencadeando assim a sequência de ações que levaram a buscas na casa do suspeito no bairro 1º de Março.

Quanto ao roubo, os suspeitos informaram que foi uma encomenda.

As investigações continuam pela Delegacia Especializada, sob a coordenação do delegado Afonso Monteiro da Silva Junior.