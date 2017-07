Polícia prende suspeito de assassinato de dentista durante tentativa de assalto em Cuiabá

MORTE NO JARDIM TROPICAL

DA REDAÇÃO

A Polícia Judiciária Civil prendeu na manhã desta quinta-feira (27), um dos autores da morte do dentista, João Bosco de Freitas, 62 anos.

A prisão foi efetuada pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (Derrfva), na capital.

Nas diligências, os policiais identificaram o veículo Celta branco, usado no latrocínio.

Seguindo o rastro do carro, os policiais entraram em contato com o proprietário que consta no documento do carro, que informou ter vendido há dois meses o veículo na região conhecida por Pedra, no Porto.

No local, o corretor repassou o nome para quem havia comercializado o carro, A. F. A., que trabalha em uma empresa, na Avenida Tenente Coronel Duarte, na Prainha.

O suspeito alegou aos policiais que na manhã de ontem foi abordado por dois homens que o levaram até o local do crime.

Questionado a razão de não ter acionado a Polícia, disse que não tinham levado nada dele.

No entanto, sua mãe contou aos policiais que o filho chegou em casa muito nervoso, porém, não informou o motivo.

O suspeito está na Delegacia e passará por interrogatório para identificação dos comparsas.

O veículo também foi apreendido e passará por perícia.

O dentista morreu na final da manhã de quarta-feira (26), após tentativa de roubo de seu veículo Corolla, no bairro Jardim Tropical, em Cuiabá.

Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, que fez o atendimento da ocorrência, a vítima foi encontrada com um disparo de arma de fogo, sendo socorrida pelo Samu e indo a óbito no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, horas depois.

As informações são de que a vítima teria reagido ao assalto praticado por dois homens jovens.

No local, populares exaltados pediam providências imediatas das forças de segurança.