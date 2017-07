Programa odontológico atende mais de 480 alunos em menos de 24 horas

CRESCER SORRINDO

DA REDAÇÃO

O programa odontológico ‘Crescer Sorrindo’ já orientou mais de 480 alunos da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Prof.ª Tereza Lobo, no bairro Dom Aquino, em menos de 24 horas de funcionamento.

O programa foi lançado na tarde de terça-feira (25), pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), e concluiu os atendimentos na unidade nesta quarta-feira (26).

A ação visa à promoção de hábitos saudáveis, atenção à saúde e prevenção de doenças e agravos bucais.

No lançamento coordenado pela unidade odontológica da região, Centro Odontológico Paulo Henrique, os profissionais apostaram no lúdico.

Com dentes de pelúcia, escovas gigantes e muita criatividade, ensinaram os pequenos a forma correta de realizar a escovação, orientando sobre as principais doenças, como se manifestam e como preveni-las.

Além disso, entregaram kits de higiene bucal com escova de dente, creme e fio dental.

Ressaltando que na Tereza Lobo há crianças extremamente carentes, a diretora da unidade escolar, Eliana Tenudes, parabenizou o programa.

“Me senti muito honrada por sermos a primeira escola a receber o programa. Aqui temos muitas crianças que sequer têm uma escova só sua. O que aconteceu aqui nestes dois dias de ação foi uma quebra de paradigmas para estes alunos. Afinal, eles não só aprenderam que não podem dividir escovas, como receberam uma só para si. Com toda certeza aplicarão os ensinamentos e ainda levarão para casa”, disse.

A cirurgiã dentista, Maria Emília Oliveira Gomes, validou a fala da diretora e ressaltou que o resultado dessa ‘carência financeira’ pôde ser observado nos dentes de muitas crianças.

Segundo ela, estes casos agora serão encaminhados para os tratamentos necessários e passarão a ser acompanhados de perto pelo programa.

“O que difere o programa das demais ações da saúde bucal realizadas até então, é a intersetoriedade que nos permitirá acompanhar de perto essas crianças para oferecermos os cuidados que elas merecem. Encontramos alunos que tinham noções de higiene, por já terem sido orientados por nós em outras ocasiões, mas outros que dividiam escovas com os irmãozinhos e até com os pais. Infelizmente, estas precariedades existem e o ‘Crescer Sorrindo’ vem para mudar essa realidade”, concluiu.

‘Crescer Sorrindo’

Focado no aspecto educacional, o programa desenvolverá ações intersetoriais programáticas entre creches, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI), escolas e unidades de saúde, objetivando a prática do autocuidado, com orientações sobre a correta escovação, principais doenças bucais e encaminhamentos dos casos necessários para a unidade odontológica da região.

Além disso, o ‘Crescer Sorrindo’ entregará em todas as abordagens kits de higiene bucal, contendo escova, creme e fio dental, e fará o monitoramento da unidade.