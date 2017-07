Seaf entrega R$ 3 mi em equipamentos para agricultura familiar

TECNOLOGIA RURAL

DA REDAÇÃO

A Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários (Seaf), entrega nesta sexta-feira (28.07) na Central de Comercialização José Carlos Guimarães em Várzea Grande, 242 equipamentos para os pequenos produtores de Mato Grosso.

O investimento é de R$ 3 milhões, com contrapartida da Assembleia Legislativa-MT.

O evento ocorre a partir das 8h e contará com a presença do governador Pedro Taques, que receberá os agricultores familiares para o café da roça.

Em seguida, após a solenidade de entrega, ocorrerá a tradicional Feira da Central da Agricultura Familiar, com a venda de produtos in natura, comercializados pelos pequenos produtores do Vale do Rio Cuiabá.

Na oportunidade, serão entregues para associações produtivas, cooperativas e secretarias de agricultura municipais, 26 resfriadores de leite, um carro, 48 tratores (110cv, 75cv, 50cv e 14cv), 43 carretas agrícolas, 29 sulcadores, 29 encanteiradores, sete distribuidoras de calcário, cinco plantadeiras, 32 roçadeiras, quatro ensiladeiras e 21 grades aradoras.

“É um momento importante, que entregamos equipamentos tecnológicos para o pequeno produtor para trazer produtividade para as famílias do campo. O governador Taques desde o começo da gestão priorizou as ações de apoio a agricultura familiar e estamos contentes com as entregas que estão acontecendo”, comentou o secretário da Seaf, Suelme Fernandes.

A Seaf já entregou em dois anos e meio, 50 veículos, 41 patrulhas mecanizadas, duas pá-carregadeiras, dois caminhões tanque-isotérmico, 330 resfriadores de leite e finaliza o ano chegando a 500 resfriadores.

São mais de R$ 15 milhões em novos itens tecnológicos, que atendem diariamente centenas de pequenos produtores rurais.

Comodoro, Santo Antônio de Leverger, Vila de Santíssima Trindade, Itiquira, Tangará da Serra, Guarantã do Norte, Nova Ubiratã, Aripuanã, Carlinda, Brasnorte, Juscimeira, Dom Aquino, Sorriso, Nobres, Nortelândia, Poxoréu, Nova Santa Helena, Campos de Júlio, Matupá, Lambari D’Oeste, Alto Araguaia, Chapada dos Guimarães, Tapurah, Campo Verde, Várzea Grande, Rondonópolis, Pedra Preta, Cáceres, Cotriguaçu, Curvelândia, Guiratinga, Jauru, Juruena, Nova Lacerda, Primavera do Leste, Reserva do Cabaçal, Rosário Oeste, São José dos 4 Marcos, Pontal do Araguaia, Sinop e Tabaporã, são os municípios contemplados amanhã.

Além de entregas pontuais que ocorrem durante as Caravanas da Transformação, esta é 6ª grande entrega da Seaf-MT, que já realizou eventos em Nossa Senhora do Livramento, Alta Floresta, Mirassol D’Oeste, Santa Carmem e Cuiabá.