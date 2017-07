Secretarias fazem alerta para baixa umidade do ar e para o clima seco

SITUAÇÃO CRÍTICA

DA REDAÇÃO

Com a chegada do inverno, o período de clima seco passa a ser recorrente o que contribui para o aumento de casos de doenças respiratórias.

Entre os diversos sintomas o mais comum é o ressecamento das mucosas, ocasionando tosse, cansaço, dores de cabeça, mal estar, irritação na garganta, olhos, ouvidos e em alguns casos sangramento do nariz.

Medidas simples podem amenizar os efeitos adversos do clima seco no organismo.

Por isso a Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande (SMS), recomenda alguns cuidados importantes e específicos, em decorrência da umidade relativa do ar com índices variando entre 20 % e 30% no período da tarde, considerado o mais crítico, e os efeitos podem ser amenizados com as recomendações.

O pneumologista Elber Rocha Arruda, explicou que a umidade do ar abaixo dos 30% traz riscos para saúde.

Ele faz um alerta para as crianças e os idosos que são os mais afetados pelas altas temperaturas e tempo seco, por isso, exigem atenção especial. A principal e mais importante recomendação é manter a hidratação, o indicado é ingerir bastante água, ao menos 2 litros por dia.

“O importante é a atenção aos cuidados e sintomas que podem chegar a uma infecção respiratória. Manter o ambiente sempre umidificado pode ajudar no processo da umidade das vias aéreas, regiões mais atingidas devido ao tempo seco. Indicamos também uso de umidificadores de ar e manter o ambiente arejado. O que não se aconselha é o uso do ar condicionado por períodos muito longos, pois pode oprimir e secar ainda mais as vias respiratórias”, alertou o especialista.

Em pessoas com doenças respiratórias alérgicas, como por exemplo rinite ou asma, pode haver uma piora dos sintomas devido aos agentes causadores da alergia ficarem mais tempo suspensos no ar.

Para reduzir os efeitos causados pela baixa umidade, a principal recomendação ainda é a ingestão de água, segundo o médico, Elber Rocha, recomendando ainda outras medidas básicas como a utilização de toalhas molhadas ou uma bacia com água e a utilização de soros fisiológicos nasais também auxiliam nos cuidados.

A Secretaria Municipal de Saúde informou à população sobre as unidades aptas de atendimento médico para os casos por complicações respiratórias.

Todas as Unidades Básicas de Saúde fazem o primeiro atendimento e a Unidade de Atendimento de Urgência e Emergência (Upa), do Ipase.

A secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, também adotou medidas nas escolas públicas de Várzea Grande com o intuito da melhoria na qualidade de vida dos alunos e diminuição de casos de doenças respiratórias decorrentes da baixa umidade do ar.

A Educação estabeleceu parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural Sustentável e Guarda Municipal, e deu início a ações nos espaços internos das unidades educacionais da rede municipal que contribuem com mudança de atitude e melhoria na qualidade de vida nessa época do ano.

O secretário de educação, Cultura, Esporte e Lazer, Silvio Fidelis, explica que a principal recomendação é não desenvolver práticas de atividades esportivas e recreativas ao ar livre, observando os períodos de intensa radiação solar em espaços abertos.

“Neste tempo de clima seco vamos utilizar espaços cobertos, sombras e locais mais arejados para as atividades físicas ou lúdicas, além de aumentar a oferta de água e merenda mais leve, incentivando o consumo de frutas e sucos. Outras medidas como a utilização de toalhas/panos úmidos e recipientes com água ou umidificadores nos locais de maior aglomeração de crianças e manter a umidade das plantas, área de hortas, terraços, jardins e outros ambientes estão sendo adotadas em nossas unidades escolares”.

O secretário explica ainda que serão desenvolvidas diversas atividades pedagógicas com temática voltada para essa época específica e sobre a problemática das queimadas, como a elaboração de trabalhos com pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo, elaboração de peças teatrais, trabalhar tema com músicas infantis e atividade de desenho/pintura, redação, mosaico de fotografias ou recortes de jornais e revistas sobre o tema, subsidiando nossos alunos na conscientização ambiental.

Para Fidelis, a equipe da Educação reconhece a importância do acolhimento dos alunos da melhor forma possível e medidas como as sugeridas são voltadas ao desenvolvimento educacional e a prevenção.

“Sabemos as dificuldades e as consequências que a baixa umidade e as queimadas trazem para a população e ao meio ambiente. É necessária à reflexão e o ensino sobre boas práticas ambientais que a Educação pode levar aos alunos em atividades educativas, orientativas e preventivas. O aluno é propagador da informação e multiplicador das boas práticas desenvolvidas em atividades extracurriculares”.

Prevenção

Alguns cuidados simples como beber no mínimo dois litros de água por dia e evitar atividades físicas das 9h às 17h, deve ser tomados para evitar complicações.

Deixar um umidificador de ar ligado no ambiente ou uma bacia cheia de água ajuda o ar a ficar mais úmido, o que facilita a respiração.

Lavar o nariz com soro fisiológico também é uma boa dica.

O médico pneumologista, Elber Rocha Arruda, esclarece ainda que o tempo seco é a época do ano em que há maior entrada de microrganismos, vírus e poeira no corpo pelas vias respiratórios, portanto, as pessoas devem ficar atentas aos primeiros sintomas.

“Quando tem febre alta ou falta de ar é sempre preocupante. Além disso, caso algum outro sintoma se estenda por dois ou três dias é importante procurar a orientação de um médico. Crianças e adultos com mais de 50 anos precisam ter ainda mais cuidados, devido a imunidade que é sempre mais frágil, e que uma simples gripe pode complicar e trazer problemas ainda mais graves. A principal orientação é a prevenção e seguir as recomendações”, finaliza o médico.