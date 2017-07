Vendedor é indenizado após ser confundido com ladrão em shopping

DANOS MORAIS

Um vendedor deve ser indenizado em R$ 5 mil por uma loja de eletrodomésticos e um shopping de Cuiabá, após ser confundido com um ladrão, em julho de 2013. Na ação de indenização por danos morais, o vendedor alegou que trabalha em uma loja de informática dentro do shopping e que foi constrangido por seguranças, que o obrigaram a ser levado para reconhecimento após ser acusado de furtar um celular em uma outra loja daquele empreendimento. A decisão cabe recurso.

Nos autos, a defesa da loja onde o furto ocorreu pediu pela improcedência do pedido, alegando que “não orienta os seus funcionários a irem a atrás de assaltantes e, em nenhum momento concorreu com a abordagem feita ao requerente”.

Já a defesa do shopping afirmou que não existiu ato ilícito e que o fato de abordar um cliente não gera o dever de indenizar, “desde que os desdobramentos do fato não causem desrespeito, sofrimento e humilhação”.

A decisão foi publicada no Diário Oficial de Justiça que circulou na terça-feira (25) e é assinada pela juíza Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, da Décima Vara Cível de Cuiabá. Na sentença, a magistrada afirma que não resta dúvida do constrangimento sofrido pelo autor, que foi confundido com o suposto ladrão devido a cor da camisa que vestia.

Conforme consta nos autos, a vítima foi seguida até o local onde trabalhava e abordada por funcionários da loja onde o suposto furto havia ocorrido e também por seguranças do shopping. O rapaz chegou a ser apontado por outras pessoas enquanto era seguido, conforme relato de testemunhas.

Segundo o relato feito pelo autor da ação, ele havia ido até à praça de alimentação do shopping, dentro do seu horário de trabalho, e, ao retornar para a loja onde trabalhava, passou pelo estabelecimento onde ocorreu o suposto furto e passou a ser seguido por duas pessoas daquela loja, sendo uma delas o gerente.

Quando já estava no seu posto de trabalho, ele disse ter sido abordado por seguranças do shopping, que o acusaram de furto diante de outras pessoas que estavam no local. Ele ainda foi apresentado para duas pessoas da loja onde o furto teria ocorrido, mas não foi reconhecido como o ladrão.

Ainda segundo o rapaz, mesmo não sendo reconhecido, seguranças continuaram parados na porta do local onde ele trabalhava, insistindo que ele poderia ter dado cobertura ao ladrão e chamando a atenção do público até o momento da saída do trabalho. Para a magistrada, diante da suspeita de furto, a loja deveria ter acionado a segurança de forma discreta.