Vídeo sugere que travesti foi atropelada de propósito em Várzea Grande

VIOLÊNCIA EM VG

FOLHAMAX

Uma câmera de circuito de segurança instalada em frente a um estabelecimento comercial na região conhecida como “Zero Quilômetro”, no bairro Jardim Potiguar, em Várzea Grande, registrou o momento em que a travesti Natália Pimentel, de 22 anos, foi atropelada no último domingo (23).

A travesti foi hospitalizada em estado grave no pronto-socorro do município e teve o óbito confirmado pelos médicos no dia seguinte.

De acordo com uma amiga da travesti, o motorista a atropelou intencionalmente após ela se recusar a fazer programa com ele.

As imagens mostram Natália parada na rua próximo a calçada sendo atropelada pelo veículo Gol que passou em alta velocidade. O condutor não para o carro para prestar socorro a vítima.

Ela foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao pronto-socorro, onde permaneceu internada. Nesta terça-feira, foi diagnosticada com morte cerebral.

A Polícia Civil já identificou o condutor do carro, que deve ser preso nas próximas horas.