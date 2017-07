Adolescente de 16 anos confessa ter assassinado dentista em assalto

MORTE NO JARDIM TROPICAL

ISIS MODESTO - DA REDAÇÃO

Um adolescente, de 16 anos, foi preso na tarde desta quinta-feira (27), suspeito de ter assassinado o dentista João Bosco de Freitas, de 62 anos, com dois tiros, na manhã da última quarta-feira (26), no bairro Jardim Tropical, em Cuiabá.

A informação foi confirmada pela Assessoria de Imprensa da Polícia Judiciária Civil ao Mato Grosso Mais.

Ontem (27), a Polícia já havia prendido um suspeito, que teria dirigido o carro para que os dois assaltantes praticassem o roubo.

Porém, o rapaz alegou que foi vítima de um assalto e que os bandidos o levaram até o local do crime, no Jardim Tropical.

Segundo o delegado Vitor Hugo Bruzulato, o terceiro participante do crime também já foi identificado, mas ainda não foi preso.

O CASO

João Bosco de Freitas, de 62 anos, morreu no início da tarde da última quarta-feira (26), após ser duas vezes baleado no tórax, por volta das 11h47, no bairro Jardim Tropical, próximo de uma escola, na Capital, por dois homens que tentavam levar seu carro.

O homem ainda chegou a ser levado ao pronto-socorro de Cuiabá, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Militar, a vítima teria reagido ao assalto quando foi baleado por um dos marginais.

Os dois ladrões tentavam levar o seu veículo, mas desistiram após balearem o homem.

Eles ainda não foram identificados e nem presos pela PM.

Segundo o boletim de ocorrência da PM, os assaltantes seriam menores de idade.

Ainda de acordo com o BO, os moradores pediram para que os policiais matassem esses ladrões, já que o local aonde ocorreu o crime é o mesmo aonde na última sexta-feira (21) um casal de advogados se tornou refém de dois bandidos por quase 10 horas.

