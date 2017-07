Mulher de assaltante é presa por receptação de joias roubadas de advogados

FIM DO INQUÉRITO

DA REDAÇÃO

Foi encerrado nesta sexta-feira (28), o inquérito policial da prisão em flagrante dos dois homens acusados de roubar e manter em cárcere privado um casal de advogados, dentro de uma casa no bairro Jardim Tropical, em Cuiabá, no último dia 21 de julho.

Além de R. de M., de 31, e O. de C., de 27 anos, foi autuada em flagrante na tarde desta quinta-feira (27), a suspeita T.A.S., 19 anos, sendo a esposa de um dos autores, por receptação de pertences das vítimas.

Ela foi surpreendida em uma casa no bairro Vila Nova, em Cuiabá, com duas das joias subtraídas na ocasião do roubo, pelo seu companheiro R. de M.

Com a jovem foi recuperado um anel prateado com pedras e um relógio de pulso da marca Longines em aço, avaliado em cerca de R$ 10 mil.

O delegado do GCCO, Diogo Santana, informou que as joias foram entregues pelo acusado à mulher, depois que se rendeu à Polícia Militar.

O suspeito conseguiu, disfarçadamente, entregar as joias para sua mulher, que se encontrava no local da negociação.

Localizada em poder das joias, T.A.S. foi conduzida até o GCCO, interrogada e autuada em flagrante por receptação.

A moça teve fiança de 1 salário mínimo aplicado, que foi recolhida e ela colocada em liberdade.