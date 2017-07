Polícia identifica os três suspeitos de participar de morte de dentista em assalto em Cuiabá

MORTE NO JARDIM TROPICAL

DA REDAÇÃO

A investigação conduzida pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (Derrfva) identificou os três suspeitos do latrocínio do dentista João Bosco de Freitas, 62 anos, no final da manhã de quarta-feira (26.07).

Os envolvidos são: A. F. de A., de 25 anos, o adolescente, V.H.S.S., 16 anos, e R. S. A., de 18 anos.

O adolescente foi apreendido na tarde de quinta-feira (27), no bairro Poção, e confessou ter atirado no dentista para roubar seu veículo Corolla.

Em depoimento na Derrfva, o adolescente infrator contou que todos estavam consumindo drogas em uma Praça no Poção e combinaram de roubar um veículo para “umas voltas”.

Depois as placas do automóvel seriam trocadas para irem a uma festa, que ocorreria naquela noite.

Conforme o adolescente, todos saíram aleatoriamente procurando o veículo ou alguma vítima distraída, quando depararam com dentista.

A. F., que estava na direção do Celta, estacionou e R. S. A. e o adolescente desceram para abordar a vítima.

O adolescente contou que era ele quem estava com a arma de fogo e no momento da abordagem a vítima reagiu na tentativa de tomar a arma.

Por conta disso, afirmou ter efetuado um disparo, apesar de testemunhas informarem que houve mais.

“Ele confirmou ter atirado no peito da vítima e na sequência fugir. O menor fala que A. F. só tinha os deixado no local e que fugiram de ônibus. Nessa fuga teria dispensado a arma de fogo. Vamos tentar confirmar isso com levantamento de imagens. Fizemos diligências para tentar apreender essa arma, mas não tivermos êxito”, disse o delegado Vitor Hugo Bruzulato Teixeira.

Pela manhã, os policiais prenderam A. F., identificado como o motorista do veículo Celta, que levou o menor e Rafael até o bairro Jardim Tropical.

O jovem foi identificado pelo veículo Celta branco, usado no latrocínio. Seguindo o rastro do carro, os policiais entraram em contato com o proprietário que consta no documento do carro e este informou ter vendido há dois meses o veículo na região conhecida por Pedra, no Porto.

No local, o corretor repassou o nome para quem havia comercializado o carro, A. F. A., que trabalha em uma empresa, na Avenida Tenente Coronel Duarte, na Prainha.

Em seu interrogatório, A. F. A. confirmou ter levado os suspeitos até o local, mas alega que não conhecia os dois.

“Apesar de mostrar contradições, pois em alguns momentos sabia os nomes”, explica o delegado.

André Fellipe contou que foi abordado pelos dois sob ameaça de arma de fogo e obrigado a levar os rapazes até o local do crime. Já o menor conta que foi procurado por uma pessoa de nome Diego, com o recado para ele sustentar a versão de André Fellipe, caso fosse localizado pela Polícia. “Vamos ouvir essa pessoa também”, afirma o delegado.

O menor foi encaminhado para a Delegacia do Adolescente (DEA) com pedido de internação provisória, por se tratar de um ato infracional relacionado a crime hediondo.

O maior, André Fellipe, diante de todo o conjunto de provas colhidas contra ele foi encaminhado, nesta sexta-feira (28), para audiência de custódia e pedido a conversão do flagrante em prisão preventiva.

Rafael, que ainda é procurado pelos investigadores, teve o pedido da prisão preventiva representado em juízo.

“Continuamos com as diligências, mesmo todo o crime estar esclarecido, para localizar o terceiro envolvido”, afirmou Teixeira.

Os suspeitos vão responder por latrocínio consumado, pelo fato do carro ter sido objeto da ação criminosa, mesmo não tendo sido levado. Os envolvidos também serão indiciados por associação criminosa.