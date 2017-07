Sargento da PM morre após carro capotar; vídeo

NA MIGUEL SUTIL

MATO GROSSO MAIS

O sargento aposentado da Polícia Militar, Ariel Franco Dionizio, de 51 anos, morreu em um grave acidente na manhã desta sexta-feira (28), na Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá.

O carro em que ele estava, um Fiat Uno, pertencente de uma empresa de segurança privada, capotou e ficou com as quatro rodas para cima.

Segundo informações da Delegacia de Delitos de Trânsito, ele estava sem cinto de segurança, no momento do acidente, bateu a cabeça e morreu ainda no local.

O acidente aconteceu na rotatória perto da gráfica Atalaia, e envolveu um segundo veículo.

Segundo testemunhas, o Fiat Uno estava fazendo a rotatória da Jurumirim quando um Gol preto avançou e bateu no carro.

Após o acidente, o motorista do Gol permaneceu no local.

Agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) estiveram no local desviando o trânsito por causa da perícia.

O Corpo de Bombeiros, que também esteve presente, realizou o resfriamento do veículo e do asfalto.