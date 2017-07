Bairro Recanto dos Pássaros recebe grande ação de limpeza hoje

MUTIRÃO 29 DE JULHO

DA REDAÇÃO

O bairro Recanto dos Pássaros, localizado na Região Leste da Capital, recebe no próximo sábado (29) a 37ª edição do Mutirão da Limpeza em 2017.

A ação da Prefeitura de Cuiabá, coordenada pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, tem percorrido a cada fim de semana uma comunidade diferente, levando aos moradores serviços que asseguram a melhoria na aparência dos locais beneficiados e na qualidade de vida daqueles que ali residem.

Com um aparato contando com aproximadamente 250 servidores, 20 caminhões caçamba, além de maquinários do tipo pá carregadeira, o programa proporciona aos bairros contemplados os serviços de limpeza de áreas utilizadas para o descarte irregular de lixo, limpeza de ruas, pintura de meio-fio, poda de árvores, roçagem, troca de lâmpadas em postes de iluminação pública e o recolhimento de bens inservíveis, através do “cata-treco”.

“Esse é o carro chefe da Secretaria de Serviços Urbanos. Por determinação do prefeito Emanuel Pinheiro nós temos retirados geladeira, televisão, tudo aquilo que não é mais utilizado pelo cidadão e, por algum motivo, ele deixa armazenado no fundo de seu quintal. Com isso estamos limpando a cidade, diminuindo os bolsões de lixo e evitando a proliferação de várias doenças provocadas pela existência de ambientes sujos” explicou o secretário José Roberto Stopa.

Até o último fim de semana, o Mutirão da Limpeza havia contemplado 36 bairros, em diferentes regiões da cidade.

Conforme destaca o diretor de Limpeza Pública, Rinaldo Antônio Nunes, a meta baseada na política de humanização da prestação dos serviços públicos municipais é fortalecer e ampliar a ação a cada edição, prezando assim pelo planejamento do atendimento universal a todo município.

“Nosso objetivo é transformar a Cuiabá dos 300 anos em uma das cidades mais limpas do Brasil. Para isso, além das limpezas diárias que realizamos durante a semana, estamos ainda expandindo nossos trabalhos, por meio desse grande programa. Existem ocasiões em que chegamos a atender mais de um bairro na mesma edição, sempre no intuito de proporcionar um trabalho que alcance resultados positivos”, comentou o diretor.