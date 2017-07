De olho em 2018, Carlos Fávaro faz vídeo para ‘massificar’ imagem nas redes sociais

MAJORITÁRIA À VISTA

DA REDAÇÃO

“Viajo muito pelo nosso estado e, durante essas andanças, tenho tido a oportunidade de conhecer muita gente. O time que trabalha comigo tem me pedido para mostrar essas pessoas e suas histórias. Gente que dá um duro danado pelo Mato Grosso e que são parecidas com você, comigo. São histórias de vida e de luta.

Por isso, começamos a gravar e eu adorei o resultado. Então, a partir de hoje, vamos compartilhar com vocês algumas dessas histórias. Começamos hoje com o Seu Caetano, que produz rapadura no município de Nossa Senhora do Livramento. Espero que vocês gostem e se orgulhem desse mato-grossense que faz a diferença no nosso estado”.