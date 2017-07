Dois homens são brutalmente mortos em MT; uma das vítimas levou mais de 40 facadas

DUPLO HOMICÍDIO EM LEVERGER

DA REDAÇÃO

Dois homens apontados como autores de um duplo homicídio em Santo Antônio do Leverger (34 km ao Sul) foram presos na manhã deste sábado (29), pelas Polícias Civil e Militar.

As vítimas, Julio Cesar de Souza Lima, 51 anos, natural de Goiatuba (GO), e Silvio Ricardo Rios Midon, 43, nascido em Corumbá (MS), foram encontradas nesta manhã de sábado (29.07) às margens da rodovia, na estrada de acesso a comunidade Varginha.

As duas vítimas apresentam diversas facadas pelo corpo, sendo uma com mais de 40 perfurações.

Ambas estão com sinais de pauladas, cortes profundos nos corpos e tiveram as cabeças esfaceladas.

Um dos autores, J. D. G. de A., de 21 anos, foi logo identificado pelos policiais civis e preso na cidade.

Ele confessou que queimou o pedaço de madeira usado nos golpes e a faca, que foi encontrada sem o cabo e será encaminhada à perícia.

Outra faca foi encontrada no local, limpa, sem vestígios de sangue. Segundo o suspeito, no momento eles deixaram o objeto cair, que não chegou a ser usado.

De acordo com a Polícia Militar, o segundo envolvido no duplo assassinato, Y. de P. P., de 26 anos, foi preso na Rodovia dos Imigrantes, quando se deslocava para Cuiabá.

Ele estava, segundo a PM, acompanhado de um tio em um Gol G2 Verde, quando o Grupamento de motos do 24BPM deslocou-se para a rodovia aonde avistou um veículo com as características passadas.

Na abordagem e ao confrontar as informações confirmou que um dos indivíduos era o suspeito de ter participação no crime.

Com isso, os policiais encaminharam o suspeito e os outros dois ocupantes do Gol detidos para Santo Antônio de Leverger.

Y. de P. P. seria morador do bairro Pedra 90, em Cuiabá.

Os suspeitos serão qualificados e autuados em flagrante por duplo homicídio qualificado. Os dois ainda serão interrogados.

Os dois corpos foram levados para Instituto de Medicina Legal (IML) em Cuiabá.