MT e Consórcio têm 20 dias para corrigir acordo

MATO GROSSO MAIS

O juiz da primeira vara da Justiça Federal de Mato Grosso, Ciro José de Arapiraca, decidiu conceder apenas 20 dias úteis para que o Governo do Estado e o Consórcio VLT façam adequações em irregularidades apontadas pelos Ministérios Públicos Estadual e Federal sobre o acordo para a retomada da obra.

Esta semana, o Governo emitiu nota pública, aonde informou que solicitou da Justiça Federal de Mato Grosso prazo de 30 dias, para que Estado e Consórcio pudessem encontrar uma saída para a retimada das obras do modal.

No dia 31 de março, o Governo chegou a comunicar o acordo com o Consórcio.

Pelo entendimento entre as partes, o Estado iria pagar R$ 922 milhões para a conclusão integral da implantação do modal.

Mas para os Ministérios Públicos Federal e Estadual, o acordo estaria com irregularidades.

O Governo voltou a responder os questionamentos apontados pelos MPs, mas novamente os Ministérios Públicos alegaram falhas no acordo.

VEJA NOTA DO GOVERNO

Diante do encerramento do prazo concedido pela Justiça Federal para apresentação de respostas às indagações dos Ministérios Públicos Federal e Estadual sobre o acordo para a retomada das obras do VLT Cuiabá Várzea Grande, o Governo do Estado vem a público esclarecer:

01 – O Estado e o Consórcio formularam suas respectivas respostas às considerações feitas pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual. Mesmo com esclarecimentos os MPs mantiveram sua posição inicial;

02 – O desafio entre as partes envolvidas é encontrar uma solução amigável que atenda ao interesse da retomada das obras, com segurança jurídica, o que pressupõe, no caso de acordo, a óbvia anuência dos Ministérios Públicos;

03 – As partes ainda não têm uma versão final do termo de acordo, embora em diversos pontos já exista um consenso;

04 – O Governo do Estado reitera o firme propósito de chegar a uma solução consensual para a retomada das obras;

05 – O Governo do Estado e o Consórcio VLT Cuiabá pediram à Justiça Federal a dilatação do prazo em mais 30 dias úteis para apresentação de uma segunda versão do acordo, permitindo a realização de estudos e de novas reuniões com os técnicos envolvidos e com os representantes dos Ministérios Públicos, no interesse de se produzir um acordo que assegure a retomada das obras.

Cuiabá, 27 de Julho de 2017

Governo de Mato Grosso