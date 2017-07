Mais de 20 motoristas são autuados por desrespeito as regras de trânsito

CARGA PESADA

Nove motoristas foram autuados pelos agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) por infringirem as regras de trânsito em Cuiabá.

As autuações fazem parte da operação Carga Pesada, realizada nesta quinta-feira, 27.

Os motoristas de carretas estavam trafegando pelas vias urbanas fora dos horários e locais permitidos.

A operação, que aconteceu na Avenida Beira Rio, teve objetivo de alertar os motoristas infratores para as regras da lei municipal nº 5.463/11.

Os veículos de grande porte podem circular no perímetro urbano em qualquer horário, desde que tenham a Autorização Especial de Trânsito (AET).

Os motoristas autuados pagarão multa de R$ 130,16 e terão quatro pontos negativos na carteira de habilitação.

Foram 27 veículos abordados por um efetivo de sete agentes de trânsito.

De acordo com o secretário de Mobilidade Urbana, Antenor Figueiredo, os agentes estão fazendo as notificações conforme determina a lei, proibindo qualquer possibilidade de tráfego das carretas fora dos horários permitidos.

“Estava havendo abuso por parte de alguns motoristas. Observamos a trafegabilidade de caminhões e carretas dentro da área central do município, causando transtornos para a população em geral. Vamos continuar coibindo esse tipo de comportamento dos motoristas que não respeitam a lei”, disse Antenor.

Conforme a Semob, a operação teve êxito positivo diante da sua objetividade, que era tirar de circulação as carretas que insistiam em cometer infrações nos horários de pico.

A legislação permite o trânsito desse tipo de veículo com base na AET e define claramente horários para o tráfego desse porte dentro de Cuiabá.

Já na zona de alto impacto, como o Distrito Industrial, a circulação é livre para carretas e caminhões com todas as toneladas em qualquer horário do dia.