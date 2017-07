Municípios realizam conferências de Assistência Social

REDE DE PROTEÇÃO

Com o objetivo de analisar, avaliar e deliberar as diretrizes para o financiamento e a gestão do Sistema Único de Assistência Social (Suas), a reunião para as conferências de Assistência Social, são realizadas até a próxima segunda-feira (31.07).

As reuniões contam com a participação de gestores, usuários dos serviços, conselheiros municipais da assistência social e técnicos de entidades que prestam serviços sócio assistenciais.

Os resultados desses encontros serão discutidos na Conferência Estadual em outubro.

Ao todo, 130 municípios realizaram as conferências municipais em Mato Grosso com a orientação e apoio da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas) em parceria com o Conselho Estadual de Assistência Social (Ceas).

A Setas enviou técnicos para liderar eixos temáticos, realizar palestras e mediar discussões.

Com o apoio da Setas e da Secretaria de Estado de Ciências, Tecnologia e Inovação (Secitec) o Ceas orientou por meio de vídeos disponibilizados no youtube.

O secretário adjunto de Assistência Social, José Rodrigues, participou de alguns encontros municipais na Baixada Cuiabana, a exemplo de Cuiabá e Chapada dos Guimarães.

“Possuímos grande demanda, muitos serviços e todos são prestados de forma gratuita a população. Muitas vezes os municípios não contam com outras redes de assistências, mas tem um Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e é lá que a população procura auxílio. Por isso, precisamos dialogar para encontrar soluções e garantir o aprimoramento da rede”, comenta

Os encontros técnicos municipais irão subsidiar a XII Conferência Estadual de Assistência Social está programada para os dias 25, 26 e 27 de outubro de 2017, em Cuiabá.