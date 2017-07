Perri designa dois delegados para conduzir investigação sobre grampos em MT

GRAMPOLÂNDIA PANTANEIRA

MATO GROSSO MAIS

O desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Orlando de Almeida Perri, designou os delegados Ana Cristina Feldner e Fabiano Pitoscia para conduzir as investigações sobre o suposto esquema ilegal de escutas telefônicas no Estado.

Há mais de duas semanas, a investigação estava parada porque o delegado Flávio Stringueta, então responsável pelo inquérito, se afastou do caso por problemas de saúde.

A investigação não deve incluir, neste caso, levantamento relacionados a políticos e promotores de Justiça do Estado envolvidos na denúncia, em virtude do foro.