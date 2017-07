Posse de novos conselheiros acontece na próxima quarta

CONSELHO MUNICIPAL

Será realizado na próxima quarta-feira (2) o ato de posse dos novos membros do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (CMDPD) para o biênio 2017-2019.

A comissão eleitoral promoverá ainda, no dia da posse dos novos conselheiros, a eleição para a diretoria do CMDPD para o novo mandato.

A eleição das entidades civis para os cargos de conselheiros aconteceu em 5 de julho passado. Cada entidade que forma o Conselho, vai representar uma área específica.

De acordo com o atual presidente do Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência, Antônio de Souza Amaral, a atual gestão foi caracterizada pela discussão, elaboração e proposta de políticas públicas voltadas para as necessidades da pessoa com deficiência no Município de Cuiabá.

“Esperamos da próxima e futura gestão a continuidade dos trabalhos que contribuíram para o fortalecimento de garantias de direitos e a efetivação por parte do poder público”, ressaltou Amaral.

A solenidade vai acontecer no auditório da Casa dos Conselhos localizado no bairro Dom Aquino às 8 horas.

Veja a composição das entidades que formam o Conselho:

Deficiência visual

Titular: a Associação Mato-grossense dos Cegos (AMC)

Suplente: a Associação Mato-grossense dos Cegos (AMC)

Deficiência intelectual

Titular: Associação dos Paes e Amigos Excepcionais de Cuiabá (APAE)

Suplente: Associação Pestalozzi de Cuiabá

Deficiência física

Titular: Associação Mato-grossense de Deficientes (AMDE)

Suplente: Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência (FCD-MT)

Deficiência auditiva

Titular: Associação de surdos do Estado de Mato Grosso (ASSURMAT)

Suplente: Associação de surdos do Estado de Mato Grosso (ASSURMAT)

Deficiência múltipla

Titular: Fundação Fé e Alegria do Brasil

Suplente: Fundação Fé e Alegria do Brasil

Síndromes

Titular: Associação dos Síndromes de Down de Mato Grosso (ASDMT)

Suplente: Associação dos Síndromes de Down de Mato Grosso (ASDMT)

Condutas típicas

Titular: Associação Mato-Grossense dos Ostomizados (AMO)

Suplente: Associação Mato-Grossense dos Ostomizados (AMO)

Causas patológicas

Titular: Centro Pedagógico de Ensino Especial (CENPER)

Suplente: Centro Pedagógico de Ensino Especial (CENPER)

Entidade classista

Titular: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

1ºSuplente: Conselho Regional de Serviço Social- (CRESS)

2ºSuplente: Conselho Regional de Psicologia- (CRP/MT 16ª Região)