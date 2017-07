Estudante se mata ao vivo pelo Instagram ; pais são encontrados mortos

TRAGÉDIA EM FAMÍLIA

DA REDAÇÃO

A estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal do Acre, Bruna Borges, de 19 anos, foi encontrada morta na tarde da última quarta-feira, 26, na rua Dom Bosco, no bairro Bosque, em Rio Branco, segundo reportagem do site AC 24 Horas.

Nas redes sociais, a estudante teria deixado uma mensagem no Facebook relatando a dor que sentia.

“É incrível o quanto conseguimos machucar uns aos outros, é incrível como para alguns é fácil e para outro nem tanto”, relatou a universitária em dos trechos postados.

De acordo com o AC 24 Horas, ela teria usado o Instagram e teria se enforcado ao vivo em seu quarto.

Ao tomarem conhecimento da situação, homens do Corpo de Bombeiros se encaminharam até a residência da vítima, mas ela já estava sem vida.

Ainda de acordo com o AC 24 Horas, os pais da estudante de Ciências Sociais, Bruna Borges, de 19 anos, o subtenente do exército Marcio Brito, e Claudineia Borges, foram encontrados enforcados na garagem da residência, na tarde desta sexta-feira (28), em uma das casas localizadas na Vila Militar, próximo ao pronto-socorro de Rio Branco. As autoridades acreditam que eles tenham tirado a própria vida. Com informações do AC 24 Horas.