Acidente com caminhão de MT mata 3 da mesma família e espalha 1 milhão de abelhas

De acordo com o G1, a família seguia de carro pela rodovia com sentido a São José do Rio Preto, também interior paulista, quando outro veículo cruzou a pista e o motorista do carro, que se envolveu no acidente se assustou, tentou desviar e invadiu a pista contrária, batendo de frente com o caminhão carregado com abelhas, que ia no sentido contrário.