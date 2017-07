Governo aponta 90% de ajustes para retomar VLT

TREM CUIABANO

DA REDAÇÃO

O Governo do Estado considera razoável o prazo de 20 dias úteis concedido pelo juiz da 1ª Vara Federal em Mato Grosso, Ciro José de Andrade Arapiraca, para que seja dada uma resposta as dúvidas sobre o acordo para retomada das obras do VLT Cuiabá-Várzea Grande.

A informação é do procurador-geral do Estado, Rogério Gallo, ao tomar conhecimento da decisão do juiz, proferida na tarde desta sexta-feira (28.07).

“Nós consideramos razoável esse prazo concedido pelo doutor Ciro Arapiraca. São 20 dias úteis necessários para que alcancemos 100% de equilíbrio e de atendimento aos pontos levantados pelas partes, sobretudo pelos Ministérios Públicos nesse acordo” afirma Rogério Gallo.

Na quinta-feira (27.07) o Governo do Estado e o Consórcio VLT Cuiabá Várzea Grande protocolaram na Justiça Federal um pedido de prorrogação de prazo por mais 30 dias para dar as respostas.

O pedido apontava a necessidade de se produzir novos documentos, estudos e também de se realizar novas reuniões com os técnicos envolvidos de todas as partes e também com os representantes dos Ministérios Públicos.

“Nós já temos 90% de ajustes, de atendimentos a esses pontos. Faltam ainda 10% para que a gente chegue a um consenso. Nesses 20 dias úteis esperamos que definitivamente esses pontos sejam alcançados e tenhamos um acordo para apresentar para a justiça”, acredita o procurador geral do Estado.