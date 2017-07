Secretário apresenta Pró-Escolas a representantes de banco internacional

INVESTINDO NO FUTURO

DA REDAÇÃO

O secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, Marco Marrafon, reuniu-se com representantes do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) para apresentar as ações do programa Pró-Escolas e discutir possíveis parcerias com a instituição.

O encontro fez parte da série de reuniões temáticas do BIRD com as secretarias estaduais, para debater sobre ajustes fiscais e possíveis investimentos em Mato Grosso.

Nesta quarta-feira (26.07) e quinta-feira (27.07), os representantes do setor de Educação da instituição americana visitaram a Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc) para conhecer os principais projetos desenvolvidos.

Conforme o secretário Marco Marrafon, o Pró-Escolas, maior programa de investimentos da história da educação estadual, foi apresentado detalhadamente, com as ações estruturadas nos eixos escolar, ensino, inovação, esporte e lazer.

“Nós tivemos a oportunidade de conversar sobre este programa, Centro Integrado de Educação e Comunidade (CIEC), Escolas Plenas, Arena da Educação, Avalia MT e uma série de ações que temos desenvolvido para melhorar os índices de ensino e aprendizagem no estado”, disse.

O representante do setor de Educação do BIRD, André Loreiro, ficou bastante impressionado com as apresentações, em especial do projeto das Escolas Plenas e do Avalia MT.

Ele afirmou que irá levar todas as impressões colhidas nas reuniões para a direção da instituição, a fim de estudar possíveis parceiras com a Seduc.

Também foram debatidas consultorias e assistências técnicas para melhorar as ações da educação mato-grossense.

Os encontros também contaram com a participação dos secretários-adjuntos de Gestão Educacional e Inovação, Marioneide Angélica Kliemaschewsk, e de Administração Sistêmica, Josiane Fátima de Andrade, e Pedro Olinto, coordenador setorial do BIRD.

Ajuste fiscal

Nesta semana, o Governo do Estado retomou as tratativas com o BIRD sobre o apoio para Mato Grosso. A instituição financeira já havia demonstrado interesse na renegociação da dívida dolarizada e também na construção conjunta de projetos de ajuste fiscal e nas áreas de educação, saúde e meio ambiente.

Foram realizadas mais de 19 reuniões temáticas, entre terça-feira e quinta-feira, em diversas secretarias para apresentar os projetos e resultados das políticas do Estado.