Taque e governador de Goiás inauguram ponte de 580 metros

EM COCALINHO

DA REDAÇÃO

Na inauguração realizada neste sábado (29) da ponte de 577 metros sobre o Rio Araguaia, em Cocalinho, na divisa de Mato Grosso e Goiás, o governador Pedro Taques apresentou detalhes de uma série de ações voltadas para melhorar a infraestrutura da região.

Taques afirmou que serão construídas 220 pontes de concreto, que substituirão as antigas de madeira. As obras fazem parte do programa Pró-Estradas, com valor estimado em R$ 470 milhões.

“Estamos trabalhando por todo nosso Estado. Vamos executar este que é o maior investimento já feito na história para construção de pontes de concreto”, afirmou o governador.

Em seu discurso, Taques destacou a parceria com o governador Marconi Perillo para a conclusão da obra da ponte.

Resultado de Parceria Público-Privada, a ponte entre os municípios de Aruanã (GO) e Cocalinho (MT) será uma importante via para o escoamento de grãos e carne do estado de Mato Grosso.

O governador Perillo confirmou que a será encaminhado um projeto para Assembleia Legislativa de Goiás indicando o nome do ex-governador Dante Martins de Oliveira (falecido), para batizar a ponte.

“Faço essa indicação para homenagear o Dante, que em 1999 lançou comigo a construção desta ponte”, disse.

A ponte é um sonho antigo da região do Araguaia que dependia de balsas, que faziam a travessia somente nos horários de pico.

Para construção da ponte foram investidos cerca de R$ 32,2 milhões.

Conhecida como Ponte do Cocalinho, ela é a de maior vão livre já construída entre os estados, possuindo um vão central de 150 metros.

Com elevação de 50 metros da linha d’água, a ponte do Cocalinho possibilita a navegação comercial neste trecho do rio durante todo o ano.

Ela possui 577 metros de comprimento, mais o encabeçamento de 800 metros de aterro do lado goiano, e 350 metros do lado mato-grossense.

Representa a união dos estados como parte do projeto de integração do Brasil Central.

O secretário da Sinfra, Marcelo Duarte, lembrou ainda que a rodovia de acesso a Cocalinho será pavimentada.

A pavimentação da MT-326 faz parte do programa Pró-Estradas, maior programa de construção, reconstrução e manutenção de rodovia. O Governo do Estado já contabiliza 1.800 km de asfalto novo.