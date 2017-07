Taques lamenta morte de ex-secretário de Segurança Pública e do ex-deputado Amador Tut

LUTO EM MT

DA REDAÇÃO

O governador Pedro Taques lamentou a morte do delegado aposentado, ex-vereador e ex-secretário Estadual de Segurança Pública Aldemar Araújo Guirra.

O delegado aposentado faleceu neste domingo (30.07).

Aldemar Araújo Guirra tinha 75 anos e foi secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso na década de 80, na gestão do ex-governador Wilmar Peres de Faria.

Foi também vereador e presidente da Câmara de Vereadores do município de Barra do Garças.

“Aldemar Guirra contribuiu de forma significativa para o crescimento e fortalecimento da Polícia Judiciária Civil em Mato Grosso. Que sua família receba as condolências em nome do Governo do Estado”, disse o governador.

O corpo de Aldemar Guirra será velado na Câmara de Vereadores de Barra do Garças.

MORTE DE AMADOR TUT

O governador Pedro Taques recebeu com pesar a notícia da morte do empresário e ex-deputado estadual Amador Ataíde Gonçalves Tut, que faleceu neste domingo (30.07), em Cuiabá.

Amador Tut tinha 76 anos e era empresário do ramo de transportes.

Na década de 90 foi eleito deputado estadual em Mato Grosso.

Depois, como suplente de deputado federal, assumiu em 2004 uma cadeira na Câmara dos Deputados.

O velório do empresário será a partir das 16h na Capela Jardins, na capital.