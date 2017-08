A morte do bebê Arthur e o engodo com as Forças Armadas

TRAGÉDIA BRASILEIRA

DA REDAÇÃO

Cerca de 10 mil homens das Forças Armadas começaram, neste domingo (30), a dar sensação de segurança aos cariocas que moram na capital fluminense.

Os cariocas, entrevistados em uma reportagem do Fantástico, de ontem, aprovaram a ideia, mas ficou a pergunta: até quando?

Até quando essa sensação de segurança vai durar?

Infelizmente, por pouco tempo.

A medida vem, por meio de decreto, pelo presidente da República, Michel Temer (PMDB).

O Rio de Janeiro, assim como outros Estados, como São Paulo, Minas Gerais, serve como destino das drogas produzidas na Bolívia, Colômbia e de armas compradas no Paraguai.

Mato Grosso é o principal Estado que serve como corredor da cocaína para chegar ao grande centro consumidor aqui no Brasil.

Simplesmente colocar militares nas ruas não resolve o problema, enquanto nossa fronteira for vulnerável.

É como se estivesse enxugando gelo para enganar a população. É mais um engodo político.

Ontem, um símbolo dessa tragédia no Rio de Janeiro morreu. O bebê Arthur, baleado no útero da mãe em uma cidade do interior carioca, não resistiu após ficar alguns dias internado em um hospital.