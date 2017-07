Atendimentos oftalmológicos começam nesta terça-feira em Barra do Garças

CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO

A 8ª edição da Caravana da Transformação tem início nesta terça-feira (01.08), quando as consultas e exames para o diagnóstico de catarata, pterígio e outras doenças oftalmológicas começam a ser realizados.

Os atendimentos começam a partir das 6h, no Complexo Esportivo Pedro Paulo de Medeiros (Vila Olímpica), em Barra do Garças.

No entanto, o credenciamento do evento será aberto às 5h.

No primeiro dia de atendimento, apenas pacientes do município de Barra do Garças serão atendidos.

As pessoas já reguladas pela Secretaria Municipal de Saúde e pacientes acima dos 55 anos, público-alvo da Caravana da Transformação, têm preferência de atendimento.

É necessário ter em mãos documentos pessoais e o Cartão SUS, preferencialmente atualizados.

“Pedimos aos gestores de cada município que será atendido nessa Caravana que orientem os pacientes de que é necessário chegar cedo ao local, bem alimentado e, de preferência, ter o Cartão SUS atualizado. Nós também oferecemos um atendimento exclusivo para quem não possui ou está com o Cartão SUS desatualizado”, pontuou o coordenador-geral do evento e secretário do Gabinete de Governo, José Arlindo de Oliveira.

Até o momento, mais de 5.600 pessoas dos 18 municípios beneficiados estão agendadas para os atendimentos oftalmológicos.

A expectativa é de que até mil pessoas recebam atendimento diariamente e aproximadamente 300 cirurgias oftalmológicas sejam realizadas.

As consultas e exames ocorrem até a próxima segunda-feira (07.08).

Já na quinta-feira (03.08), começam a ser realizadas as primeiras cirurgias agendadas, que seguem até o final do evento (11.08).

Confira o cronograma de municípios atendidos pela iniciativa:

01.08 (Terça-feira) – Barra do Garças

02.08 (Quarta-feira) – Barra do Garças, Campinápolis, General Carneiro, Nova Nazaré, Novo São Joaquim, Pontal do Araguaia, Torixoréu, Querência e Ponte Branca.

03.08 (Quinta-feira) – Água Boa, Barra do Garças, Campinápolis, Novo São Joaquim, Pontal do Araguaia, Torixoréu e Ribeirãozinho.

04.08 (Sexta-feira) – Araguaiana, Barra do Garças, Cocalinho, General Carneiro, Nova Xavantina, Novo São Joaquim, Pontal do Araguaia, Torixoréu e Ribeirãozinho.

05.08 (Sábado) – Barra do Garças, Nova Xavantina, Novo São Joaquim e Torixoréu.

06.08 (Domingo) – Barra do Garças, Nova Xavantina, Querência e Torixoréu.

07.08 (Segunda-feira) – Barra do Garças, Nova Xavantina, Querência e Torixoréu.