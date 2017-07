Perri manda investigar secretário de MT por omissão em suposto caso de espionagem eleitoral

GRAMPOLÂNDIA PANTANEIRA

DA REDAÇÃO

O desembargador Orlando Perri, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), determinou a instauração de um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar a omissão do secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), coronel PM Airton Siqueira Júnior, em um suposto caso de espionagem eleitoral que teria ocorrido durante as eleições municipais de 2016 em Lucas do Rio Verde, a 360 km de Cuiabá.

Perri é o relator, no TJMT, da investigação sobre o esquema de grampos clandestinos que era operado por policiais militares e que teve, como vítimas, mais de 100 pessoas, entre advogados, jornalistas, políticos que fazem oposição ao governo e médicos entre 2014 e 2015.

O suposto caso de espionagem eleitoral surgiu durante a apuração do escândalo que se tornou conhecido como “grampolândia pantaneira”.

A prática de omissão por parte do secretário estadual veio à tona após o coronel Siqueira prestar depoimento espontaneamente sobre o caso dos grampos clandestinos.

Em 5 de julho deste ano, Siqueira negou, em depoimento na condição de testemunha, qualquer envolvimento com o esquema de grampos.

Ele afirmou, porém, que sabia de um esquema de espionagem durante as eleições para a prefeitura de Lucas do Rio Verde no ano passado, pleito do qual o empresário Flori Luiz Binotti saiu vitorioso. As informações são do G1/MT