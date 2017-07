Mutirão da Limpeza atende 1,6 mil famílias do Recanto dos Pássaros

SERVIÇOS URBANOS

DA REDAÇÃO

Mais de 1,6 mil famílias do bairro Recanto dos Pássaros sentiram a diferença no entorno de suas residências e ruas, neste sábado (29).

Tudo isso por que a Prefeitura Municipal de Cuiabá por meio da Secretaria de Serviços Urbanos realizou a 37° edição do Mutirão de limpeza em 2017.

Foram recolhidas 300 toneladas de lixo.

“A limpeza em nosso bairro valorizou a nossa rua, e nos estimula a cuidar melhor de nossas residências. Sem contar com o cata–treco, que dispensei alguns utensílios velhos que os coletores de lixo não pegavam”, disse Marcos Davalos, morador há 10 anos do bairro.

Com aproximadamente 250 servidores, 20 caminhões caçamba, além de maquinários do tipo pá carregadeira, o programa proporcionou ao bairro os serviços de limpeza de áreas utilizadas para o descarte irregular de lixo, limpeza de ruas, pintura de meio-fio, poda de árvores, roçagem, troca de lâmpadas em postes de iluminação pública e o recolhimento de bens inservíveis, através do “cata-treco”.

“A revitalização provocada em curto espaço de tempo para nós é vista com muito bons olhos, pois sabemos que existem inúmeros bairros em Cuiabá, e que a prefeitura tem atendido prontamente as solicitações, prestando um serviço de qualidade para a população”, elogiou o presidente bairro Recanto dos Pássaros, Ronald Muzzi.

A programação de limpeza é feita pela Secretaria de Serviços Urbanos, após análise da comunidade com maior necessidade de limpeza e ainda aqueles com situação crítica e maior incidência de proliferação do mosquito Aedes Aegipty.

“A Prefeitura quer romper com esta cultura que ainda impera em nosso meio, garantindo ambientes livres de possíveis focos de contaminação por meio do mosquito Aedes Aegypti e eliminando os terríveis bolsões de lixo, que comprometem a qualidade da saúde pública da Capital”, afirmou José Roberto Stopa, secretário municipal de Serviços Urbanos.

O programa Mutirão da Limpeza atingiu a marca de 37 comunidades atendidas desde o início da atual gestão.

Segundo o diretor técnico de Limpeza Pública, Rinaldo Antônio Nunes dos Anjos, a união de forças entre o poder público e a sociedade é fundamental para que alguns problemas pontuais sejam resolvidos com maior presteza.

“O mutirão se faz necessário justamente por este papel, que visa conferir condições seguras aos moradores das regiões contempladas. A determinação do nosso prefeito Emanuel Pinheiro é que nos envolvamos com as dificuldades de cada cidadão e este trabalho semanal é um reflexo disso e da humanização na prestação dos serviços públicos, em busca da Cuiabá do futuro, aquela que queremos para os 300 anos da nossa cidade”, pontuou.