Prefeita paga salário de julho e anuncia 50% do 13º para setembro

A Prefeita Lucimar Campos, liberou o pagamento do mês de julho que será depositado hoje em conta corrente, como anunciou para setembro a quitação de 50% do 13º salário para todos os servidores e o restante para 20 de dezembro.

“Eles, os servidores públicos são responsáveis pelas políticas públicas em todas as áreas, pois a saúde necessita de médicos, enfermeiros, auxiliares e servidores, assim como a Educação necessita dos professores e técnicos entre outros e a segurança pública dos guardas municipais, então em todos os setores têm funcionários comprometidos com a boa gestão da coisa pública, pois assim como nós, eles estão aqui para trabalhar pela cidade e sua gente”, disse a prefeita Lucimar Sacre de Campos.

Desde quando assumiu em maio de 2015, o risco de atrasos no pagamento dos salários deixou de existir e na medida do possível a prefeita tem antecipado, quando pode, a quitação dos vencimentos do funcionalismo público.

A folha de pagamento da segunda maior cidade de Mato Grosso está estimada em pouco mais de R$ 24 milhões/mês.

Como explica a prefeita Lucimar Sacre de Campos, nesta antecipação da gratificação natalina não haverá desconto de Imposto de Renda (IR), devendo ser retido apenas no pagamento da segunda parcela, realizado em dezembro.

“De acordo com a legislação, o IR sobre o 13º somente é cobrado em novembro e dezembro, quando será paga a segunda parcela da gratificação natalina. Os 50% pagos serão calculados sobre o número de meses trabalhados, sendo o valor proporcional ao ano de 2017”.

Ainda como destaca a prefeita, setembro será um mês de grande fomento à economia da cidade, pois haverá pagamento do funcionalismo municipal a cada 15 dias. “Serão três folhas dentro do mês, pois no início no último dia de agosto teremos quitado o salário do mês trabalhado, no dia 15, será a vez de quitar 50% do 13º salário e no ultimo dia útil do mês, a folha referente a setembro”.

No ano passado, por exemplo, o calendário de pagamento dos salários referentes aos meses de outubro, novembro, dezembro e 13º, injetaram na economia local cerca de R$ 84 milhões.

“Acreditamos que com este calendário de pagamentos o Município, além de manter em dia seu compromisso com os servidores, contribuiu e muito com a movimentação do comércio, cifras que acreditamos que serão bem-vindas nesse momento de crise econômica, pois o pagamento circula os valores na economia local”, justifica a prefeita.

Ela lembrou ainda que o pagamento dos salários é uma obrigação do gestor público, mas muitos têm encontrado dificuldades em fazê-lo.

“Se por um lado estamos pagando os salários, por outro lado estamos presentes em todas as áreas públicas com investimentos essenciais para a população e para a cidade, vide o lançamento de R$ 168 milhões em obras de água potável e esgoto tratado que somados a outros R$ 33 milhões em execução representam R$ 201 milhões em obras para melhorar a qualidade de vida da população e tornar Várzea Grande uma cidade melhor para se viver”.

O secretario municipal de Assuntos Estratégicos, Jayme Campos, destaca que a Administração Pública sempre vai exigir, mesmo diante da crise econômica em todo o Brasil e de inseguranças políticas.

“Em um contexto como esse, cabe aos gestores definirem suas políticas prioritárias, sem com isso, deixar de lado outros compromissos como o pagamento dos salários do funcionalismo público que tem sua importância na geração de emprego e na distribuição de renda”.

Aqui em Várzea Grande, como pontua o secretário, salários em dia e investimentos em setores essenciais serão sempre prioridades.

“Para poder fazer frente às demandas da nossa cidade e manter o compromisso com orçamento de cada servidor, não há segredo, a não ser trato com respeito, transparência e eficiência o dinheiro público e muito esforço para manter os gastos públicos dentro daquilo que a nossa receita comporta”.

Ele completou dizendo que Várzea Grande é administrada com transparência, eficiência e compromisso e isto se tornou uma marca da atual administração que será mantida. “Com dinheiro público bem aplicado, é possível dar sequencia, bem como anunciar novos investimentos, e ainda assim, manter a quitação de salários de quem presta serviços à população. E diferentemente nesse ano, antecipar 50% do 13º salário”.

O secretário municipal de Administração, Pablo Pereira, conta que sua equipe acabou de finalizar o extrato de pagamento do funcionalismo referente ao trabalhado em julho, e que já iniciarão agosto elaborando o extrato da antecipação do 13º salário.

“O abono natalino tem um diferencial. Temos de checar casa a caso para saber se o servidor faz jus à gratificação integral, ou se deverá ser paga de forma proporcional, caso ele não venha a completar em 2017 os doze meses trabalhados”.

O secretário de Gestão Fazendária, João Benedito Gonçalves Neto, reforça que todo o planejamento e execução orçamentários do Município são estabelecidos sem aumento de carga tributária, o que penaliza os bons pagadores.

“Pelo contrário, acabamos de reforçar o sistema de informática para melhorar o atendimento ao contribuinte e assim ampliar a arrecadação própria. Adiamos o vencimento do IPTU para que mais pessoas pudessem aproveitar o desconto de 20% à vista. São ações como essas, de reforço à geração de divisas ao Tesouro Municipal, que proporcionam uma saúde financeira saudável e passível de honrar compromissos”.

Fazem parte da folha bruta todos os servidores, ativos, inativos e pensionistas, da Administração Direta, do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE) e do Instituto de Previdência e Seguridade Social (Previvag).

“Estes recursos são importantes para aquecer a economia de Várzea Grande e são esperados pelo comércio e pelas famílias dos servidores e que eles têm a certeza de que podem contar antes da virada do mês”.