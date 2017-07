Prouni abre 77 mil bolsas em universidades privadas nesta segunda

G1

Começam nesta segunda-feira (31) as inscrições para o processo seletivo das vagas remanescentes do Programa Universidade para Todos (Prouni).

As inscrições são feitas no endereço http://siteprouni.mec.gov.br/

Podem se inscrever para as vagas remanescentes do ProUni aqueles que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010 e obtiveram nota média igual ou superior a 450 pontos, além de superior a zero na redação.