Terceiro e último suspeito de participar de morte de dentista em assalto é preso em Cuiabá

MORTE NO JARDIM TROPICAL

MATO GROSSO MAIS

R. S. A., de 18 anos, suspeito de participar da morte do dentista João Bosco de Freitas, 62 anos, foi preso nesta segunda-feira (30), em cumprimento de mandado de prisão efetuado pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DERRFVA), da Polícia Judiciária Civil.

O acusado, que é o último suspeito a participar da morte do dentista, acompanhado do advogado dele, foi apresentado na Delegacia e notificado da prisão.

Ele confessou que participou do roubo, que terminou na morte do dentista, na manhã da última quarta-feira (26).

Em suas alegações, o suspeito disse, que ele e as outros dois suspeitos, saiu do Celta branco para roubar um veículo na cidade, até que encontraram o Corolla do dentista.

Segundo ele, na abordagem, quem estava armado e efetuou o disparo foi menor, V.H.S.S, 16 anos, que foi preso na quinta-feira (27), mesmo dia que foi preso em flagrante, o motorista do Celta, A. F. de A., de 25 anos.

O adolescente foi apresentado ao Ministério Público e teve a medida socioeducativa de internação deferida nesta segunda-feira (30).

Já A. F. de A. foi mantido preso depois de passar por audiência de custódia, na sexta-feira (28).

O dentista morreu na final da manhã de quarta-feira (26), após tentativa de roubo de seu veículo Corolla, no bairro Jardim Tropical, em Cuiabá.

Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, que fez o atendimento da ocorrência, a vítima foi encontrada com um disparo de arma de fogo, sendo socorrida pelo Samu e indo a óbito no pronto-socorro Municipal de Cuiabá, horas depois.

As informações são de que a vítima teria reagido ao assalto praticado por dois homens jovens. No local, populares exaltados pediam providências imediatas das forças de segurança.

O suspeito preso hoje será apresentado em audiência de custódia e depois seguirá para uma unidade do Sistema Penitenciário. Com informações da assessoria da PJC.