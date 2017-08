Acusado de matar presidente da Câmara de Vereadores é preso pela polícia de MT

CRIME EM RONDÔNIA

DA REDAÇÃO

Um foragido da Justiça com pelo menos três mandados de prisão em aberto e, considerado criminoso de alta periculosidade por envolvimento com crimes de homicídio e latrocínio, foi descoberto pela Polícia Judiciária Civil, após ser preso em flagrante pela Polícia Militar, no município de Aripuanã (1.002 km a Noroeste), na tarde de segunda-feira (31.07).

J. A. da S., de 37 anos, é acusado de crimes de homicídios no Estado de Rondônia.

Ele foi conduzido pelos policiais militares à Delegacia de Polícia da cidade, após ser preso em poder de uma arma de fogo, uma pistola de calibre 9 milímetros.

Inicialmente, o suspeito apresentou-se com outro nome e foi autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

No entanto, no decorrer da confecção dos autos de prisão em flagrante, a escrivã de polícia desconfiou do detido e, durante buscas pelo sistema, a policial civil conseguiu levantar a verdadeira identidade do preso.

J. A. da S. é investigado na autoria do homicídio que vitimou o presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, na noite do dia 18 de julho.

O suspeito estava recolhido na Cadeia Pública de Água Boa (730 km a Leste), onde responde por crimes de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa e uso de documentos falsos. Em fevereiro deste ano foi colado em liberdade por um equívoco do sistema.

Contra o preso constam também suspeitas de participação de um homicídio cometido no início de 2016 em Campo Verde, além de ele ser condenado pela Justiça de Rondônia, a pena de mais de 21 anos de prisão por homicídio.

Diante dos fatos averiguados, o preso foi indiciado novamente por uso de documento falso. Em seguida encaminhado ao Presídio de Juína, ficando à disposição da Justiça.