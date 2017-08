BRIGA DE CONSELHEIROS

MATO GROSSO MAIS

O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Antonio Joaquim, disse que o conselheiro afastado Sérgio Ricardo entrou com duas representações no TCE e que elas agora são investigadas pela Corregedoria da Corte contra o conselheiro substituto João Batista Camargo.

A informação foi divulgada durante entrevista à rádio Capital FM, na manhã desta terça-feira (01/08).

Antonio Joaquim comentou que uma das acusações contra o substituto é de comportamento inadequado, mas que João Batista terá garantido o seu direito à defesa.

O presidente do TCE fez questão de frisar que, mesmo afastado, Sérgio Ricardo ainda é conselheiro do Tribunal de Contas.

Ele argumentou, que enquanto não há decisão sobre essa situação, não vai demitir nenhum funcionário de Sérgio Ricardo.

Antonio Joaquim ainda citou que o conselheiro substituto também tem gabinete e uma equipe grande para auxiliar em seu trabalho.

João Batista assumiu, interinamente, em fevereiro deste ano, a vaga do conselheiro após uma decisão judicial afastar Sérgio Ricardo do cargo.

Há uma semana, Sérgio Ricardo foi proibido pela juíza Célia Regina Vidotti, da Vara de Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá, de pisar no TCE, após João Batista relatar à Justiça que o mesmo estaria tentando interferir no trabalho do seu gabinete.

De acordo com decisão de Célia Vidotti, deve ficar a cargo do conselheiro João Batista a decisão de manter ou não os servidores comissionados, que foram contratados por Sérgio Ricardo.

Sérgio reagiu e disse que a denúncia feita por João Batista seria desleal e ilegal.

Em documento encaminhado ao TCE, Sérgio Ricardo pede o afastamento do substituto.

VEJA TRECHO DA ENTREVISTA ABAIXO: