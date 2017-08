Delegada que assume caso dos grampos ilegais em MT diz que não se intimida com pressão; ouça

GRAMPOLÂNDIA PANTANEIRA

DA REDAÇÃO

“É um caso muito complexo, onde haverá muitas pressões. Não me intimida nenhum tipo de pressão, faz parte do meu trabalho como delegada. Quando você escolhe ser delegado de polícia, você já tem que saber que vai lhe dar com situações estressantes. E não se pode deixar intimidar e nem mudar nosso rumo do trabalho. então vejo isso com naturalidade. As pressões, alguma tentativa de intimidação, se acontecer, não surtirão o efeito, porque fazem parte do trabalho na investigação”, disse a delegada Ana Cristina Feldner, que foi designada pelo desembargador do Tribunal de Justiça, Orlando Perri.

Ouça a entrevista completa abaixo, com o jornalista Paulo Coelho.