Dupla é presa acusada de crimes de latrocínios tentado e consumado em Cuiabá

SE DERAM MAL

DA REDAÇÃO

C.A.A.J., localizado na sexta-feira (28.07), em um bar no bairro Quilombo, e T.B. de F., localizado em uma casa no bairro Jardim União nesta terça-feira (01.08), foram presos após serem identificados como autores de pelo menos dois roubos, sendo um deles seguido de morte, no dia 5 de abril deste ano.

Cada um teve dois mandados de prisão temporária deferidos pelos latrocínios, na forma tentada e consumada.

Um dos crimes aconteceu no dia 15 de junho, quando dois homens armados invadiram uma padaria, no bairro Jardim Vitória, e renderam os funcionários.

No local os suspeitos subtraíram todo dinheiro do caixa, bem como os aparelhos celulares e entre outros pertences das vítimas.

Durante o assalto, os autores trancaram os funcionários na parte dos fundos do estabelecimento, que não havia porta de acesso à rua.

Ao saírem assustados, os funcionários se depararam com a dupla fugindo em um automóvel.

Os bandidos efetuaram disparos de arma de fogo, no entanto, ninguém foi atingido.

Na oportunidade, os suspeitos pularam o muro da residência do senhor Antônio Lopes e, ao notarem a presença do morador tentando fechar a porta, efetuaram disparo de arma de fogo, vindo a atingir a vítima.

A dupla foi reconhecida por testemunhas, bem como em imagens da rua do local dos fatos que registraram a fuga.

Em ambos os casos, a Polícia Civil representou pelos mandados de prisão temporária de 30 dias dos suspeitos.

Depois de interrogados, os dois presos foram encaminhados à a Penitenciária Central do Estado (PCE), à disposição da Justiça.