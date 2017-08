Emanuel ‘nega’ convite para vereador que rasgou convites da prefeitura em rede social

SÓ RISADA

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), deu uma espécie de ‘troco’ no vereador Abílio Júnior (PSC), durante apresentação da Secretaria dos 300 anos de Cuiabá, na tarde desta terça-feira (01/08), no auditório do Palácio Alencastro, ao falar que não entregaria convites para o parlamentar andar em um ônibus que percorrerá os principais pontos turísticos da Capital.

O prefeito disse que na semana que vem já deve apresentar o ônibus e comentou que a imprensa será a primeira a andar no veículo.

Para quem não se lembra, o vereador postou um vídeo no Facebook rasgando convites do carnaval entregues pela prefeitura.

Claro, o prefeito disse que era apenas uma brincadeira com o vereador, e que ele, sim, seria convidado pela prefeitura, já que Abilinho está junto na construção da Capital dos 300 anos com a prefeitura.