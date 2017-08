Governo entrega 42 resfriadores de leite no 5º Café da Roça

CARAVANA DO ARAGUAIA

DA REDAÇÃO

O Governo de Mato Grosso, realiza neste sábado (05.08) durante a 5ª edição do Café na Roça em Pontal do Araguaia, a entrega de 40 resfriadores de leite para apoiar 14 municípios da bacia leiteira da região Araguaia com investimento de aproximadamente R$ 500 mil.

O evento, realizado no período da Caravana da Transformação da região Araguaia, começa a partir das 7h no Restaurante Encontro das Águas, que fica na Av. Ministro João Alberto, 1, no centro de Pontal do Araguaia – MT.

“É mais uma demonstração de apoio do governador Taques para com os pequenos produtores da região, pois a Seaf possui aqui investimentos superiores a R$ 1,2 milhão, como repasse para os municípios e entrega de implementos agrícolas”, comentou o secretário de Estado de Agricultura Familiar, Suelme Fernandes.

Serão contemplados com os 42 resfriadores de leite, os municípios de Novo São Joaquim, Campinápolis, Barra do Garças, Nova Xavantina, Ribeirão Cascalheira, Canarana, Querência, Torixoréu, Porto Alegre do Norte e Água Boa.

Participarão do encontro produtores rurais, técnicos agrícolas, secretários de agricultura e prefeitos da região, que terão a oportunidade de tomar café da manhã junto do Governador, secretários e poder público, discutindo a pauta da agricultura familiar.

Em 31 meses de gestão, a Seaf já entregou mais de 50 veículos, 90 patrulhas mecanizadas, duas pá-carregadeiras, dois caminhões tanque-isotérmico, 350 resfriadores de leite e finaliza o ano chegando a 500 resfriadores.

São mais de R$ 15 milhões em novos itens tecnológicos, que atendem diariamente centenas de pequenos produtores rurais.