“O maior deficit daqui é igual aos outros aeroportos que foram avaliados. É um problema universal e a reclamação universal: o preço dos serviços dos aeroportos. A comida é cara, a lojinha é cara, o estacionamento é caro”, disse Dário Lopes, secretário de Aviação Civil.

Agora, o terminal acumula crescimento por cinco rodadas consecutivas no indicador de satisfação geral do passageiro.

Com o resultado, a nota do aeroporto passou de 3,36, em 2016, para 4,07, em 2017.

No ranking geral, o terminal de Viracopos, em Campinas (SP), teve a maior nota (4,90), com um crescimento de 13,1% em relação ao mesmo período de 2016, seguido por Curitiba (4,74) e Brasília (4,58).

A menor nota foi do Aeroporto Internacional Deputado Luís Eduardo Magalhães, em Salvador (BA), com 3,86, que embora seja o único aeroporto abaixo da meta estipulada pela Conaero, apresentou melhoria de 2,5% na comparação com o mesmo período do ano anterior.