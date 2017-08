PM realiza Operação “Sítio Seguro” para combater crime em áreas rurais

EM DISTRITO DA GUIA

DA REDAÇÃO

A Polícia Militar iniciou, na noite desta segunda-feira (01.08), a operação “Sítio Seguro”.

A ação tem como objetivo combater a criminalidade nas áreas rurais das comunidades do Distrito da Guia: Três Pedras, Terra Vermelha, Aguaçu e Sucuri.

A operação deve ocorrer até o dia 11 deste mês, em horários alternados.

O comandante do primeiro Comando Regional, explica que a operação será por meio de patrulhamento especializado nessas regiões, para evitar roubos e furtos.

Sendo assim, conta com o apoio das equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope), Ronda Ostensiva Tática Móvel (Rotam) e o Batalhão de Trânsito, além do apoio do 10º Batalhão.

Ele ainda revela que foi feita uma análise criminal na região, com a finalidade de conhecer os índices. “Por meio de levantamento feito com número de ocorrências nesses locais, podemos averiguar que os roubos e furtos nos sítios e chácaras têm ocorrido sempre de segunda a quinta-feira. Período este em que muitos destes proprietários estão na cidade e só vão para as áreas rurais com maior frequência nos finais de semana”, disse o coronel.

Em relação à ação criminosa na abordagem das vítimas e ao adentrarem as residências, o comandante do 10° Batalhão, tenente coronel Edvaldo Souza Oliveira, explica com detalhes. “Geralmente ocorre com mais de cinco homens encapuzados e armados, que chegam para roubar veículos, objetos de valor entre outros pertences. Na maioria das vezes, ocorre das 18 horas até a meia-noite”, disse Oliveira.

Ele também destaca a importância da participação popular no combate ao crime. “Nossa equipe de inteligência permaneceu por um tempo em campo, juntamente com as pessoas que foram vítimas destes crimes e outros moradores. Diante das informações que colhemos, estamos dando início a esta operação, que é a intensificação do policiamento para acabar com esses crimes”, finalizou.