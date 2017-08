NASCE UMA GUERREIRA

MATO GROSSO MAIS

O cabo PM Toledo e os soldados Ivan e Ubiratan talvez não imaginassem que fossem ter um final de mês de julho tão especial.

Em rondas na noite desta segunda-feira (31), no bairro Canaã, em Cuiabá, os três foram parados por um homem, desesperado, em seu veículo pedindo apoio dos policiais militares, dizendo que a sua esposa estava sentido fortes contrações e dores de parto, já que a mesma já estava próxima de dar à luz.

Na tentativa de ajudar o casal a chegar o mais rápido possível a um hospital, os militares acionaram todas as sirenes de urgência e emergência no intuito de chegar a tempo para que a mãe pudesse dar a luz com maior segurança.

Mas durante o deslocamento, a mãe informou que a bolsa da mesma havia estourado.

Assim, os nobres policiais fizeram todo o serviço de parto do bebê dentro da viatura, vindo ao mundo uma linda menina por nome Milena Vitória, aonde após o parto uma viatura do Samu chegou para dar apoio.

A criança nasceu em frente à 13 Brigada de Infantaria Motorizada, na Avenida do CPA, aonde a guarnição recebeu instruções do Samu com relação ao cordão umbilical e aguardou a equipe de saúde para fazer os cuidados necessários para com a mãe e o bebê.

Após isso, os policiais confeccionaram um Boletim de Ocorrência e visitaram na maternidade do Hospital Santa Helena o bebê e a mãe, sendo constatado que ambas passam bem.