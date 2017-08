“Se iria ‘arregaçar’ promotor, o que faria com testemunha?”, diz trecho de Perri ao mandar cabo da PM para o CCC

GRAMPOLÂNDIA PANTANEIRA

DA REDAÇÃO

O desembargador Orlando Perri, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, afirmou que a permanência dos policiais militares presos por suspeita de envolvimento no esquema de escutas ilegais em unidades da PM pode inibir o esclarecimento dos fatos, uma vez que existe o risco de testemunhas se sentirem ameaçadas.

A informação consta no despacho assinado no último dia 27, em que Perri determina a transferência dos acusados – o ex-comandante da PM, Zaqueu Barbosa, os coronéis Evandro Alexandre Ferraz Lesco e Ronelson Jorge de Barros e o cabo Gerson Luiz Ferreira Correa Júnior – para a Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Campo Grande (MS).

“O próprio cabo PM Gerson Correa, em uma das conversas mantidas durante o período de prisão, por meio de aplicativo WhatsApp, afirmou que iria ‘arregaçar de qualquer jeito’ o Promotor de Justiça Mauro Zaque de Jesus. Se o Cb PM Gerson Correa afirmou que iria “arregaçar” uma autoridade pública, o que pensará um cidadão comum? Qual foi o recado dado àqueles que, de alguma forma, possuem informações relevantes para o esclarecimento dos fatos?”, diz trecho do documento. As informações são do Midianews.